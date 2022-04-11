11 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Продукты, которые можно не мыть, назвали в Роспотребнадзоре

Есть сырые продукты, которые допустимо не мыть перед приготовлением, рассказала в интервью радио Sputnik начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

Рыба. Скумбрия.
Рыба. Скумбрия.
CC0

Это мясо и рыба. Так как далее при приготовлении все бактерии и так погибнут. Однако после разделки такой продукции необходимо продезинфицировать раковину, столы и разделочные доски.

На кухне должна быть отдельная губка для мытья раковины, где проводилась предварительная обработка мясного, рыбного сырья или птицы, говорит эксперт.

Также необходимо иметь отдельные разделочные доски для сырых продуктов.

Рыба. Лосось.
Рыба. Лосось.
CC0

Дезинфецировать также нужно краны (достаточно средства для мытья посуды), а разделочный инвентарь лучше обработать еще и кипятком.

Овощи и фрукты нужно мыть максимально горячей водой, чтобы растворилось защитное покрытие, возможно, нанесенное на них.

«Если есть возможность, стоит предварительно замачивать фрукты и овощи в растворе соды или соли. Даже если в продукте есть несъедобная кожура — апельсины, мандарины, бананы — эти продукты лучше промывать горячей водой. Иначе, когда вы будете чистить немытый фрукт, существует риск перенести бактерии с кожуры на съедобную часть», — отметила Надежда Раева.

А ранее диетолог назвала безопасную дозу пельменей в день.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость