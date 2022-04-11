Продукты, которые можно не мыть, назвали в Роспотребнадзоре

Есть сырые продукты, которые допустимо не мыть перед приготовлением, рассказала в интервью радио Sputnik начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

Это мясо и рыба. Так как далее при приготовлении все бактерии и так погибнут. Однако после разделки такой продукции необходимо продезинфицировать раковину, столы и разделочные доски.

На кухне должна быть отдельная губка для мытья раковины, где проводилась предварительная обработка мясного, рыбного сырья или птицы, говорит эксперт.

Также необходимо иметь отдельные разделочные доски для сырых продуктов.

Рыба. Лосось. CC0

Дезинфецировать также нужно краны (достаточно средства для мытья посуды), а разделочный инвентарь лучше обработать еще и кипятком.

Овощи и фрукты нужно мыть максимально горячей водой, чтобы растворилось защитное покрытие, возможно, нанесенное на них.

«Если есть возможность, стоит предварительно замачивать фрукты и овощи в растворе соды или соли. Даже если в продукте есть несъедобная кожура — апельсины, мандарины, бананы — эти продукты лучше промывать горячей водой. Иначе, когда вы будете чистить немытый фрукт, существует риск перенести бактерии с кожуры на съедобную часть», — отметила Надежда Раева.

А ранее диетолог назвала безопасную дозу пельменей в день.