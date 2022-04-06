6 апреля
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Здоровье

Диетолог назвала безопасную дозу пельменей в день

Сколько пельменей можно съесть за день без вреда для здоровья и фигуры в беседе с радио Sputnik рассказала кандидат медицинских наук, диетолог Ирина Бережная.

Как производят пельмени.
Как производят пельмени.
Анна Зайкова

Если пельмени среднего размера, то десять штук вполне могут составлять полноценный обед. Такая порция содержит большую дозу килокалорий — около 600.

Если пельмени покупные, то их надо обязательно заедать салатом, говорит эксперт.

При приготовлении домашних можно положить в них овощи, например, морковку, кабачок, брокколи и лук. Это нужно для уменьшения содержания мяса за счет овощей.

«Вкусовые качества это никак не ухудшит, но снизит калорийность блюда», — посоветовала Бережная.

Ранее диетолог рассказала, какие продукты на завтрак являются наихудшим вариантом для худеющих.

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