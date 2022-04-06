Диетолог назвала безопасную дозу пельменей в день

Сколько пельменей можно съесть за день без вреда для здоровья и фигуры в беседе с радио Sputnik рассказала кандидат медицинских наук, диетолог Ирина Бережная.

Если пельмени среднего размера, то десять штук вполне могут составлять полноценный обед. Такая порция содержит большую дозу килокалорий — около 600.

Если пельмени покупные, то их надо обязательно заедать салатом, говорит эксперт.

При приготовлении домашних можно положить в них овощи, например, морковку, кабачок, брокколи и лук. Это нужно для уменьшения содержания мяса за счет овощей.

«Вкусовые качества это никак не ухудшит, но снизит калорийность блюда», — посоветовала Бережная.

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