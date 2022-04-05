5 апреля
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Здоровье

Худшую еду на завтрак при похудении назвала специалист

Американский диетолог Лаура Бурак рассказала, какие продукты на завтрак являются наихудшим вариантом на завтрак для худеющих, сообщает Eat This, Not That!.

Пекарь. Булочки.
Пекарь. Булочки.
CC0

Во время похудения необходимо обращать внимание не только на физические нагрузки, но и на то, что вы употребляете завтрак, ограничивая прием продуктов, которые не приносят пользы здоровью.

Так, при борьбе с лишним весом лучше отказаться от сладкого, уверена эксперт.

Диетолог отметила — хуже всего завтракать пончиками, пишет Газета.Ru.

«Пища, которая в основном состоит из сахара, съеденная первым делом с утра, может повлиять на уровень сахара в крови, чувство голода и тягу к еде до конца дня», — рассказала Бурак.

Она посоветовала тем, кому сложно отказаться от сладкого по утрам добавить к завтраку продукты, насыщенные белком. Они могут помочь стабилизировать сахар в крови до следующего приема пищи.

Ранее как избавиться от жира на животе, рассказала эксперт.

Для избавления от жира на животе специалист посоветовала добавить в рацион цельнозерновые продукты — цельный овес, рожь, булгур и коричневый рис.

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