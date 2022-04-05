Худшую еду на завтрак при похудении назвала специалист

Американский диетолог Лаура Бурак рассказала, какие продукты на завтрак являются наихудшим вариантом на завтрак для худеющих, сообщает Eat This, Not That! .

Во время похудения необходимо обращать внимание не только на физические нагрузки, но и на то, что вы употребляете завтрак, ограничивая прием продуктов, которые не приносят пользы здоровью.

Так, при борьбе с лишним весом лучше отказаться от сладкого, уверена эксперт.

Диетолог отметила — хуже всего завтракать пончиками, пишет Газета.Ru.

«Пища, которая в основном состоит из сахара, съеденная первым делом с утра, может повлиять на уровень сахара в крови, чувство голода и тягу к еде до конца дня», — рассказала Бурак.

Она посоветовала тем, кому сложно отказаться от сладкого по утрам добавить к завтраку продукты, насыщенные белком. Они могут помочь стабилизировать сахар в крови до следующего приема пищи.

Ранее как избавиться от жира на животе, рассказала эксперт.

Для избавления от жира на животе специалист посоветовала добавить в рацион цельнозерновые продукты — цельный овес, рожь, булгур и коричневый рис.