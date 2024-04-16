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Здоровье

Продукты с высоким содержанием сахара и жира назвал эндокринолог

Ряд продуктов рекомендуют ограничить в рационе для сохранения здоровья, сообщает РИА Новости.

Сахар, продукты.
Сахар, продукты.
pixabay.com/

Эндокринолог рекомендует строго ограничивать употребление добавленного сахара, кондитерских изделий, газированных напитков, а также меда и фруктовых соков.

По словам врача, эти продукты содержат много калорий, при этом не приносят пищевой ценности.

Также продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, например, сливочное масло, шоколад, молоко, сыр и йогурты c высоким процентом жирности могут повышать уровень холестерина и провоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Для минимизации рисков насыщенные жиры должны составлять только 10% суточной калорийности.

Ранее стало известно, при каких болезнях бывает частое переедание.

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