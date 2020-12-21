Профессор рассказала, что коронавирус способен «пробудить» рак

Из-за длительного воспаления у больных коронавирусом может «пробудиться» рак. Об этом риске рассказала биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в интервью lenta.ru

«У человека долгое время повышена температура. Вот это-то воспаление и может спровоцировать неприятные последствия. Опухоль, которая сидела тихо и не шевелилась, может выйти из своей защищающей капсулы и начать дальнейшее распространение по телу», — объясняет ученый.

В тоже время, как рассказала Баранова, существуют «онколитические вирусы». Они, наоборот, могут способствовать снижению скорости развития рака и полному исчезновению опухоли. «Такие чудеса описаны. Вирус не бессимптомный, он может спровоцировать высокую температуру. Человек болеет, но в результате этого через недельку-другую опухоль у него сгорает», — говорит биолог.

Ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, что наиболее частым последствием коронавируса является изменение артериального давления, поскольку после болезни снижается эластичность сосудистых стенок по всему организму.