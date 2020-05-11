Профессор рассказала о многочисленных ошибках в тестах на коронавирус

Тесты на наличие коронавируса и антител могут ошибочно показывать отрицательные результаты на всех стадиях заболевания CОVID-19, заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.

На первой стадии развития инфекции она может подавляться интерферонами, которые создают естественную защитную систему организма.

Данная система может победить коронавирус, не вырабатывая антитела. Отсюда — и отрицательный результат теста, хотя человек переболел CОVID-19, сообщает РИА Новости.

На второй фазе — когда появляются температура, кашель и даже одышка — вирус продолжает размножаться. Организм включает дополнительную защиту, а к середине фазы начинает вырабатывать антитела.

Вирус может быть побежден антителами. В худшем случае болезнь не завершится, потому что воспаление все еще продолжается, пневмония есть, но за счет других факторов. Такая ситуация может привести к тому, что тест на вирус даст отрицательный результат, пояснила биолог.

На последней третьей стадии возможен цитокиновый шторм. Это неконтролируемое воспаление, которое приводит к повреждению собственных тканей организма, пишет News.ru.

Обычно с заболеванием на этой стадии люди и попадают в больницу. Основным фактором, способным повлиять на выздоровление, является стойкость организма человека.