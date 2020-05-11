Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 мая
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Здоровье

Профессор рассказала о многочисленных ошибках в тестах на коронавирус

Тесты на наличие коронавируса и антител могут ошибочно показывать отрицательные результаты на всех стадиях заболевания CОVID-19, заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
unsplash.com.

На первой стадии развития инфекции она может подавляться интерферонами, которые создают естественную защитную систему организма.

Данная система может победить коронавирус, не вырабатывая антитела. Отсюда — и отрицательный результат теста, хотя человек переболел CОVID-19, сообщает РИА Новости.

На второй фазе — когда появляются температура, кашель и даже одышка — вирус продолжает размножаться. Организм включает дополнительную защиту, а к середине фазы начинает вырабатывать антитела.

Вирус может быть побежден антителами. В худшем случае болезнь не завершится, потому что воспаление все еще продолжается, пневмония есть, но за счет других факторов. Такая ситуация может привести к тому, что тест на вирус даст отрицательный результат, пояснила биолог.

На последней третьей стадии возможен цитокиновый шторм. Это неконтролируемое воспаление, которое приводит к повреждению собственных тканей организма, пишет News.ru.

Обычно с заболеванием на этой стадии люди и попадают в больницу. Основным фактором, способным повлиять на выздоровление, является стойкость организма человека.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость