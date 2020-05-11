Профессор рассказала о многочисленных ошибках в тестах на коронавирус

На первой стадии развития инфекции она может подавляться интерферонами, которые создают естественную защитную систему организма.
Данная система может победить коронавирус, не вырабатывая антитела. Отсюда — и отрицательный результат теста, хотя человек переболел CОVID-19, сообщает РИА Новости.
На второй фазе — когда появляются температура, кашель и даже одышка — вирус продолжает размножаться. Организм включает дополнительную защиту, а к середине фазы начинает вырабатывать антитела.
Вирус может быть побежден антителами. В худшем случае болезнь не завершится, потому что воспаление все еще продолжается, пневмония есть, но за счет других факторов. Такая ситуация может привести к тому, что тест на вирус даст отрицательный результат, пояснила биолог.
На последней третьей стадии возможен цитокиновый шторм. Это неконтролируемое воспаление, которое приводит к повреждению собственных тканей организма, пишет News.ru.
Обычно с заболеванием на этой стадии люди и попадают в больницу. Основным фактором, способным повлиять на выздоровление, является стойкость организма человека.