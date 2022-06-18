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Здоровье

Производить подгузники и прокладки из отечественной целлюлозы начали в России

Изготовитель средств гигиены «Драйлок текнолоджиз» и производитель подгузников для взрослых «Фламинго» выпустили первые партии товаров из российской целлюлозы, ссылается РБК на заявление директора ассоциации «АУРА-Тех» Ивана Бирюкова.

Подгузник.
Подгузник.
СС0

По словам Бирюкова, Россия ежегодно импортировала примерно 150 тыс. тонн целлюлозы из США, Финляндии, Бразилии, Швеции, Франции и Южной Кореи. Но из-за санкций отечественные производители лишились необходимого сырья.

Так, «Драйлок текнолоджиз» изготовила первую партию — объемом 1 млн подгузников и прокладок, а «Фламинго» — 2 млн подгузников для взрослых.

Коммерческий директор «Драйлок текнолоджиз» подчеркнула, что товары могут поступить в продажу в конце июня, после санитарно-гигиенической сертификации.

Отмечается, что подгузники для взрослых в 2021 году стоили 25,3 рубля за штуку, а в марте-апреле 2022-го их цена выросла до 53,3 рублей за штуку на госзакупках.

Ранее жительницы США заявили, что страдают от дефицита прокладок и тампонов.

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