Производить подгузники и прокладки из отечественной целлюлозы начали в России

По словам Бирюкова, Россия ежегодно импортировала примерно 150 тыс. тонн целлюлозы из США, Финляндии, Бразилии, Швеции, Франции и Южной Кореи. Но из-за санкций отечественные производители лишились необходимого сырья.
Так, «Драйлок текнолоджиз» изготовила первую партию — объемом 1 млн подгузников и прокладок, а «Фламинго» — 2 млн подгузников для взрослых.
Коммерческий директор «Драйлок текнолоджиз» подчеркнула, что товары могут поступить в продажу в конце июня, после санитарно-гигиенической сертификации.
Отмечается, что подгузники для взрослых в 2021 году стоили 25,3 рубля за штуку, а в марте-апреле 2022-го их цена выросла до 53,3 рублей за штуку на госзакупках.
Ранее жительницы США заявили, что страдают от дефицита прокладок и тампонов.