18 января
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Здоровье

Проснувшаяся при операции жительница Барнаула добилась пересмотра дела

Жительница Барнаула, проснувшаяся во время операции, добилась пересмотра дела. Об этом пишет «Банкфакс».

Хирургическая операция.
Хирургическая операция.
СС0

В Кемерова Восьмой кассационный суд рассмотрел жалобу жительницы Барнаула Марии Шалгановой, проснувшейся на операции.

Ранее женщине отказали в удовлетворении иска к Алтайскому краевому госпиталю для ветеранов войн.

Дело рассмотрят заново. Основание для отмены решения в судебной картотеке — нарушение или неправильное применение норм материального и процессуального права.

В апреле 2021 года пациентке удаляли грыжу в районе послеоперационного рубца. Она заявила, что проснулась во время операции и почувствовала все манипуляции.

Помимо этого, Марию Шалганову не удовлетворили качество шва, длина сечения и т. д.

Женщина обратилась в суд. Она потребовала взыскать с госпиталя 3 млн рублей морального ущерба и 140 тыс. рублей утраченного заработка. А также потребовала признать нарушения при операции и выбор неверной тактики лечения.

В апреле 2022-го суд отказал горожанке в удовлетворении требования. Она подала апелляционную жалобу, проиграла, а затем обратилась в кассационный суд.

Ранее россиянка на иномарке снесла светофор и скрылась с места аварии.

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