Против штамма «дельта» могут потребоваться новые вакцины

Британские ученые, следящие за ходом прививочной кампании против коронавируса, пришли к выводу, что для противодействия штамму «дельта» могут понадобиться новые вакцины, пишет Bloomberg .

Из-за «дельты» эффективность существующих вакцин упала в среднем до 49% по сравнению с 64% месяцем раньше, следует из исследований.

Уровень способности вакцин защитить людей от развития симптомов ковида в случае заражения составил 59%, хотя в предыдущем месяце он достигал 83%.

Специалисты считают — создание новых вакцин против «дельты» может оказаться необходимым, поскольку штамм мутировал настолько сильно, что антитела, которые появляются после введения существующих вакцин, против него менее эффективны, пишет «Росбалт».

Во время исследования ученые взяли образцы у 98 тыс. человек — как непривитых, так и привитых британцев.

Ранее на совещании у губернатора Алтайского края Виктора Томенко главный санитарный врач региона Ирина Пащенко заявила, что на территории края преимущественно отмечается циркуляция коронавирусной инфекции варианта «дельта».