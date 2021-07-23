В Алтайском крае циркулирует вирус «дельта». О чем говорили на совещании у губернатора

В Алтайском крае вводится обязательная вакцинация отдельных групп граждан, сообщила главный санитарный врач региона Ирина Пащенко на рабочем совещании у губернатора Виктора Томенко.

На совещании по эпидситуации у губернатора Виктора Томенко.

«Наша задача — оценить обстановку, которая за неделю складывалась, что у нас происходит с точки зрения развития эпидситуации. Как работают принятые нами меры, и есть ли необходимость что-то изменять в существующем положении вещей», — отметил Томенко.

Пащенко рассказала, что на территории Алтайского края в течение семи недель регистрируется подъем заболеваемости ковидом, говорится в сообщении пресс-центра правительства региона.

Преимущественно отмечается циркуляция коронавирусной инфекции варианта «дельта».

Количество выявленных заражений на рабочих местах выросло уже до 17%, в начале третьей волны показатель составлял всего 1%.

По словам главы минздрава Алтайского края Дмитрия Попова,, вся система здравоохранения работает с серьезным напряжением. Загруженность коечного фонда достигла 83% (общее количество коек — 4670), среди заболевших коронавирусом примерно у 16% пациентов заболевание протекает в тяжелой и крайне тяжелой форме.

Отмечаются единичные случаи госпитализации пациентов, которые прошли вакцинацию. У таких пациентов заболевание протекает в легкой форме.

В настоящее время в Алтайском крае против COVID-19 прививаются более 450 тыс. человек, в том числе более 121 тыс. получили первую прививку и почти 330 тыс. человек полностью привиты (получили обе дозы вакцины).

Дмитрий Попов заверил — в связи с принятием постановления об обязательной вакцинации медицинские учреждения будут готовы справиться с возрастающей нагрузкой.

В крае работают 112 мобильных пунктов вакцинации, которые готовы приехать на предприятия и в организации по заявкам работодателей.

Вакцинация на заводе. alt-prom.ru

Постановление главного санврача Алтайского края о вакцинации отдельных групп граждан будет опубликовано 27 июля и с этого времени вступит в силу.

Под обязательную вакцинацию попадают следующие сферы:

торговля,

общепит,

образование,

здравоохранение,

соцзащита,

ЖКХ,

энергетика,

банки,

услуги связи,

санатории и туруслуги,

общественный транспорт ( в том числе такси),

в том числе такси), оказание бытовых услуг,

оказание спортивно-оздоровительных услуг,

муниципальная и госслужба,

полиция , Росгвардия , МЧС,

Росгвардия МЧС, МФЦ.

До 22 августа сотрудникам в этих областях нужно сделать первую прививку, до 19 сентября — вторую.

О вирусе

Дельта (B.1.617.2) — новый вариант коронавируса SARS-CoV-2, впервые обнаруженный и описанный в Индии. Для него характерна значительно повышенная заразность, если сравнивать с исходным уханьским и даже «британским» (альфа, B.1.1.7) вариантами. Вариант дельта определенно более заразен, чем исходный (уханьский) вариант вируса и заразнее даже варианта альфа (B.1.1.7 «британский штамм»), пишет «Медуза».

«Медуза» занесена в реестр иноагентов.