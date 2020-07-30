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Здоровье

Проведены исследования на живучесть коронавируса в воде

Роспотребнадзор провел исследования по определению жизнеспособности нового коронавируса в образцах воды, пишет РИА Новости.

Пандемия не помешала барнаульцам отправиться на пляж.
Пандемия не помешала барнаульцам отправиться на пляж.
Дмитрий Лямзин.

Выяснилось, что 90% частиц COVID-19 погибают в воде комнатной температуры за сутки, 99,9% в течение 72 часов. Кипячение воды приводит к полному уничтожению вируса, а в хлорированной воде вирус теряет свою жизнеспособность.

Специалисты центра «Вектор» утверждают, что в морской воде вирус не размножается, но может сохраняться, пишет bfm.ru.

Ранее эксперты пояснили, можно ли в море заразиться коронавирусом. Вирус разрушается благодаря соленой воде и ультрафиолетовому излучению. Солнечные лучи, попадая на открытую водную поверхность, разрушают вирус.

Если на пляже не контактировать с больным COVID-19 человеком, то шансы заразиться невелики.

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