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Здоровье

Проверить обоснованность цен на ПЦР-тесты поручил Генпрокурор

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил провести проверку обоснованности стоимости исследований на COVID-19.

Тест на коронавирус.
Тест на коронавирус.
Pixabay.com

Таким образом Краснов отреагировал на информацию о существенном росте цен на диагностические услуги медицинских организаций.

«Прокурорскими проверками охвачены учреждения здравоохранения, социального обслуживания, хозяйствующие субъекты, осуществляющие оказание услуг населению, органы государственной власти и местного самоуправления», — сообщили в надзорном ведомстве.

По выявленным нарушениям будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, добавили в Генпрокуратуре.

Ранее общественность изучила цены и доступность ПЦР-тестов в Алтайском крае.

Цены на ПЦР-тестирование по России доходят до 2,5 тыс. рублей, хотя по ОМС это стоит не более 800 рублей. В Алтайском крае тестирование оказалось менее доступным не только из-за его стоимости.

Стоимость ПЦР-теста в рамках ОМС составляет 688,8 рублей. Минимальная цена платного тестирования в Барнауле — 1 070 рублей, а максимальная — 1 800 рублей.

В Бийске сдать тест можно минимум за 1 430 рублей, в Рубцовске — за 1 370. Мониторинг проводили активисты краевого отделения ОНФ и направили результаты в правительство РФ.

Всего общественники проверили цены в 14 лабораториях Барнаула, Бийска и Рубцовска.

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