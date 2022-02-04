Проверить обоснованность цен на ПЦР-тесты поручил Генпрокурор

Таким образом Краснов отреагировал на информацию о существенном росте цен на диагностические услуги медицинских организаций.
«Прокурорскими проверками охвачены учреждения здравоохранения, социального обслуживания, хозяйствующие субъекты, осуществляющие оказание услуг населению, органы государственной власти и местного самоуправления», — сообщили в надзорном ведомстве.
По выявленным нарушениям будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, добавили в Генпрокуратуре.
Ранее общественность изучила цены и доступность ПЦР-тестов в Алтайском крае.
Цены на ПЦР-тестирование по России доходят до 2,5 тыс. рублей, хотя по ОМС это стоит не более 800 рублей. В Алтайском крае тестирование оказалось менее доступным не только из-за его стоимости.
Стоимость ПЦР-теста в рамках ОМС составляет 688,8 рублей. Минимальная цена платного тестирования в Барнауле — 1 070 рублей, а максимальная — 1 800 рублей.
В Бийске сдать тест можно минимум за 1 430 рублей, в Рубцовске — за 1 370. Мониторинг проводили активисты краевого отделения ОНФ и направили результаты в правительство РФ.
Всего общественники проверили цены в 14 лабораториях Барнаула, Бийска и Рубцовска.