Психиатр: из-за COVID-19 может ухудшиться память

Врач заявил, что пациенты, перенесшие ковид, жалуются на ухудшения памяти. У пожилых снижается умственная работоспособность, а в молодом и среднем возрасте — возникают тревожные расстройства. Кроме того, у разных возрастных групп возникает бессонница.

Все это может развиться через несколько недель после COVID-19, пояснил Хайкин. Он добавил: тревожные расстройства встречаются только у молодых, потому что они — более гибкие эмоционально. Однако с такой проблемой сталкиваются и люди с повышенной ответственностью.

С подобными осложнениями специалист рекомендует проконсультироваться у психиатра.