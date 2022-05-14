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Здоровье

Психиатр: из-за COVID-19 может ухудшиться память

После коронавируса в работе мозга могут наблюдаться нарушения, рассказал Ura.ru кандидат медицинских наук, психиатр Вадим Хайкин.

Голова.
Голова.
СС0.

Врач заявил, что пациенты, перенесшие ковид, жалуются на ухудшения памяти. У пожилых снижается умственная работоспособность, а в молодом и среднем возрасте — возникают тревожные расстройства. Кроме того, у разных возрастных групп возникает бессонница.

Все это может развиться через несколько недель после COVID-19, пояснил Хайкин. Он добавил: тревожные расстройства встречаются только у молодых, потому что они — более гибкие эмоционально. Однако с такой проблемой сталкиваются и люди с повышенной ответственностью.

С подобными осложнениями специалист рекомендует проконсультироваться у психиатра.

«Если появляется или усиливается что-то из этой триады, нужно обращаться к врачу. И не нужно бояться идти к психиатру. Также в этом вопросе может помочь невролог», — подытожил Хайкин.

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