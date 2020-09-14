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Здоровье

Психиатр рассказал, как победить осеннюю хандру

Врач-психиатр высшей категории Виктор Ханыков назвал способ победить осеннюю хандру, рассказал он радио Sputnik.

Одиночество.
Одиночество.
CCO

Осенний недостаток солнечного света приводит к снижению выработки серотонина — гормона счастья. Наибольший удар по организму приходится на день осеннего равноденствия — начинаются депрессивные расстройства.

Врач порекомендовал потратиться на электроэнергию, но включать все осветительные приборы в помещении.

«Раз меньше солнца на небе, то надо больше света создавать у себя дома и не экономить, а зажигать ярко лампы», — сказал он.

Также можно создать себе праздничное настроение, если развесить гирлянды и включить праздничные огоньки, пишет Lenta.ru.

Ранее Алтайский край оказался в группе риска среди регионов с высоким уровнем психических заболеваний.

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