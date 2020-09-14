Психиатр рассказал, как победить осеннюю хандру

Осенний недостаток солнечного света приводит к снижению выработки серотонина — гормона счастья. Наибольший удар по организму приходится на день осеннего равноденствия — начинаются депрессивные расстройства.
Врач порекомендовал потратиться на электроэнергию, но включать все осветительные приборы в помещении.
«Раз меньше солнца на небе, то надо больше света создавать у себя дома и не экономить, а зажигать ярко лампы», — сказал он.
Также можно создать себе праздничное настроение, если развесить гирлянды и включить праздничные огоньки, пишет Lenta.ru.
Ранее Алтайский край оказался в группе риска среди регионов с высоким уровнем психических заболеваний.