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Здоровье

Алтайский край оказался в группе риска среди регионов с высоким уровнем психических заболеваний

Чукотка оказалась на первом месте среди регионов с самым высоким показателем распространенности психических расстройств и расстройств поведения (шизофрении, умственной отсталости и других).

Одиночество.
Одиночество.
CCO

Далее идут Алтайский край (6638,6 случая на 100 тыс. населения), Еврейская АО (6214,6), Курганская (5974,2) и Сахалинская (5788,4) области.

В группе риска оказались Ямало-Ненецкий, Ненецкий автономные округа, Кировская и Орловская области.

Самый низкий уровень психических заболеваний приходится на Чечню — там, для сравнения, 1411,9 случая на 100 тысяч населения, — а также Москву, Ингушетию, Севастополь и Северную Осетию, пишет bfm.ru.

В России в конце 2019 года было зарегистрировано 5,8 млн пациентов с психическими заболеваниями.

Данные Минздрава приводит RT.

В 2019 году Алтайский край не стал лидером по распространенности психических расстройств и расстройств поведения. Первое место в этом списке регион занимал не один год. Ранее altapress.ru узнал у главного психиатра Алтая, почему в крае так много душевнобольных.

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