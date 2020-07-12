Алтайский край оказался в группе риска среди регионов с высоким уровнем психических заболеваний

Далее идут Алтайский край (6638,6 случая на 100 тыс. населения), Еврейская АО (6214,6), Курганская (5974,2) и Сахалинская (5788,4) области.
В группе риска оказались Ямало-Ненецкий, Ненецкий автономные округа, Кировская и Орловская области.
Самый низкий уровень психических заболеваний приходится на Чечню — там, для сравнения, 1411,9 случая на 100 тысяч населения, — а также Москву, Ингушетию, Севастополь и Северную Осетию, пишет bfm.ru.
В России в конце 2019 года было зарегистрировано 5,8 млн пациентов с психическими заболеваниями.
Данные Минздрава приводит RT.
В 2019 году Алтайский край не стал лидером по распространенности психических расстройств и расстройств поведения. Первое место в этом списке регион занимал не один год. Ранее altapress.ru узнал у главного психиатра Алтая, почему в крае так много душевнобольных.