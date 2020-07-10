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Здоровье

Алтайский край потерял пальму первенства в списке «безумных» регионов

В 2019 году Алтайский край не стал лидером по распространенности психических расстройств и расстройств поведения. Первое место в этом списке регион занимал не один год. Теперь лидирует Чукотка.

Одиночество.
Одиночество.
CCO

Там на 100 тысяч населения приходится 9922,9 случая психических заболеваний, пишет RT со ссылкой на Минздрав.

Алтайский край расположился на втором месте — 6638,6 случая на 100 тысяч населения.

Далее — Еврейская АО (6214,6), Курганская (5974,2) и Сахалинская (5788,4) области.

Самый низкий уровень распространенности психических заболеваний и расстройств поведения фиксируют в Чечне (1411,9 случая на 100 тыс. населения), Москве (2022,5) и Ингушетии (2067,8).

Также Алтайский край потерял лидерство в рейтинге регионов по заболеваемости ожирением.

Ранее altapress.ru узнал у главного психиатра Алтая, почему в крае так много душевнобольных.

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