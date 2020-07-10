Алтайский край потерял пальму первенства в списке «безумных» регионов

Там на 100 тысяч населения приходится 9922,9 случая психических заболеваний, пишет RT со ссылкой на Минздрав.
Алтайский край расположился на втором месте — 6638,6 случая на 100 тысяч населения.
Далее — Еврейская АО (6214,6), Курганская (5974,2) и Сахалинская (5788,4) области.
Самый низкий уровень распространенности психических заболеваний и расстройств поведения фиксируют в Чечне (1411,9 случая на 100 тыс. населения), Москве (2022,5) и Ингушетии (2067,8).
Также Алтайский край потерял лидерство в рейтинге регионов по заболеваемости ожирением.
Ранее altapress.ru узнал у главного психиатра Алтая, почему в крае так много душевнобольных.