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Здоровье

Алтайский край уступил лидерство в рейтинге регионов с «тучными» людьми

Новгородская область обошла Алтайский край в рейтинге по числу больных ожирением, сообщает РИА Новости.

Диета, похудение.
Диета, похудение.
CC0

Больше всего людей с ожирением в 2019 году в России выявлено в Новгородской области, Алтайском крае и Ленинградской области.

«Зарегистрированных больных всего с диагнозом, установленным впервые в жизни, на 100 тысяч населения: Новгородская область — 905,4, Алтайский край — 884,9, Ленинградская область — 851,7», — говорится в сообщении минздрава РФ.

Наименьшее число пациентов с ожирением в 2019 году было зарегистрировано в Чеченской Республике, Приморском крае и в Ингушетии.
Всего в 2019 году в России было зарегистрировано 517 357 больных ожирением, что на 70 тысяч больше, чем годом ранее.

Годом ранее Алтайский край был первым по этому показателю: на 100 тыс. населения Алтайского края приходилось 5,57 тыс. случаев ожирения.

В 2017 году регион также был первым в этом рейтинге.

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