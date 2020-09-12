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Здоровье

Психологи рассказали, как за семь благодарностей избавиться от стресса

Московские психологи разработали методику «Семь благодарностей», которая поможет справиться жителям больших городов со стрессом и излишней тревожностью, пишет РИА «Новости».

Стресс.
Стресс.
pixabay.com

Суть методики довольно проста. Психологи рекомендуют заменять негативные мысли на позитивные и думать о том, что удалось достичь в настоящее время.

Также можно выполнить ряд следующее упражнение. Сначала нужно оценить тревогу по шкале от 0 до 10. Затем начать благодарить. «Спасибо» можно сказать любому: себе, семье, родителям, богу, вселенной и так далее.

Делать это лучше утром или вечером. Говорить можно про себя или вслух, главное — чтобы это были искренние слова.

Благодарить можно за любые вещи: начиная за людей, которые окружают, до самых малых потребностей — например, за наличие еды и воды.

«Отлично, если благодарение станет ежедневной привычкой. Прибегайте к этой технике в минуты усиления тревоги среди дня. Ежедневная практика дает результат. Благодарность благотворно влияет на мозговую активность. Наше сознание устроено так, что оно не может концентрироваться одновременно на негативе и позитиве. Как только вы „включаете“ нужные мысли, негатив теряет власть над вами. Это снижает тревогу», — пояснили психологи.

Эксперты добавили, что если упражнение не помогает справиться с тревожностью, это может стать поводом для обращения к специалисту.

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