Пульмонолог: каким может быть кашель при омикроне

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На что жалуются больные омикроном?

По словам Пальмана, пациенты с омикроном жалуются на боль в горле.

Коронавирус. Штамм «омикрон». C00.

«То есть кашель может быть горловой, а не легочный. Здесь какие-то фарингиты и бронхиты чуть более характерны, чем пневмонии и пневмониты», — подчеркнул врач-пульмонолог.