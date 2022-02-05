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Здоровье

Пульмонолог: каким может быть кашель при омикроне

Омикрон — новый штамм ковида, завезенный из Африки, — в разы заразнее дельты. Симптомами он похож на ОРВИ или грипп. Каким может быть кашель при омикроне, рассказал врач-пульмонолог Александр Пальман.

Болезнь. Кашель.
Болезнь. Кашель.
Pixabay.com
1
Какой кашель характерен для омикрона?

В эфире телеканала «Москва 24» Пальман заявил, что при омикроне кашель может быть не легочным, а горловым.

2
На что жалуются больные омикроном?

По словам Пальмана, пациенты с омикроном жалуются на боль в горле.

Коронавирус. Штамм &quot;омикрон&quot;.
Коронавирус. Штамм «омикрон».
C00.

«То есть кашель может быть горловой, а не легочный. Здесь какие-то фарингиты и бронхиты чуть более характерны, чем пневмонии и пневмониты», — подчеркнул врач-пульмонолог.

3
А COVID-19 может перерасти в ОРВИ?

Да. Александр Пальман отметил: схожесть омикрона с гриппом или ОРВИ дает надежду, что рано или поздно ковид станет обычной респираторно-вирусной инфекцией. Ни один вирус «не заинтересован в том, чтобы нас убить» и перестать «размножаться», добавил он.

4
На сколько выросла заболеваемость коронавирусом?

По сравнению с неделей ранее заболеваемость COVID-19 в России выросла вдвое, сообщила накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Анна Попова, главный санитарный врач.
Анна Попова, главный санитарный врач.
Анна Зайкова, altapress.ru

«По итогам прошедшей четвертой недели показатель (заболеваемости ковидом. — Прим. ред.) составил 468,5 на 100 тыс. населения, и это рост в два раза по сравнению с неделей ранее», — уточнила она.

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