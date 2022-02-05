Пульмонолог: каким может быть кашель при омикроне

В эфире телеканала «Москва 24» Пальман заявил, что при омикроне кашель может быть не легочным, а горловым.
По словам Пальмана, пациенты с омикроном жалуются на боль в горле.
«То есть кашель может быть горловой, а не легочный. Здесь какие-то фарингиты и бронхиты чуть более характерны, чем пневмонии и пневмониты», — подчеркнул врач-пульмонолог.
Да. Александр Пальман отметил: схожесть омикрона с гриппом или ОРВИ дает надежду, что рано или поздно ковид станет обычной респираторно-вирусной инфекцией. Ни один вирус «не заинтересован в том, чтобы нас убить» и перестать «размножаться», добавил он.
По сравнению с неделей ранее заболеваемость COVID-19 в России выросла вдвое, сообщила накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«По итогам прошедшей четвертой недели показатель (заболеваемости ковидом. — Прим. ред.) составил 468,5 на 100 тыс. населения, и это рост в два раза по сравнению с неделей ранее», — уточнила она.