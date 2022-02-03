«Волна» продолжается. На сколько выросла заболеваемость COVID-19 в России

2 На сколько выросла заболеваемость ковидом?

По сравнению с неделей ранее заболеваемость COVID-19 в России выросла вдвое. Об этом Попова сообщила на трансляции телеканала «Россия 24».

Коронавирус. Медицина. CC0

«По итогам прошедшей четвертой недели показатель (заболеваемости ковидом. — Прим. ред.) составил 468,5 на 100 тыс. населения, и это рост в два раза по сравнению с неделей ранее», — подчеркнула глава Роспотребнадзора.