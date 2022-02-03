«Волна» продолжается. На сколько выросла заболеваемость COVID-19 в России

Сейчас в России пятая волна ковида. Она вызвана распространением «омикрон"-штамма, который намного заразнее дельты.
По сравнению с неделей ранее заболеваемость COVID-19 в России выросла вдвое. Об этом Попова сообщила на трансляции телеканала «Россия 24».
«По итогам прошедшей четвертой недели показатель (заболеваемости ковидом. — Прим. ред.) составил 468,5 на 100 тыс. населения, и это рост в два раза по сравнению с неделей ранее», — подчеркнула глава Роспотребнадзора.
По данным оперштаба, 141,8 тыс. заражений ковидом выявили в России за последние сутки. При этом госпитализировали 17,2 тыс. человек.
Умерли от коронавируса 678 человек.
Кстати, на Алтае каждый третий заболевший COVID-19 — ребенок.