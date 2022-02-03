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«Волна» продолжается. На сколько выросла заболеваемость COVID-19 в России

Случаи заболевания COVID-19 продолжают учащаться в России. На сколько выросла заболеваемость за последние несколько недель, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Коронавирус. Пандемия. Маска.
Коронавирус. Пандемия. Маска.
CC0
1 Какая по счету волна COVID-19 «бушует» в России?

Сейчас в России пятая волна ковида. Она вызвана распространением «омикрон"-штамма, который намного заразнее дельты.

2 На сколько выросла заболеваемость ковидом?

По сравнению с неделей ранее заболеваемость COVID-19 в России выросла вдвое. Об этом Попова сообщила на трансляции телеканала «Россия 24».

Коронавирус. Медицина.
Коронавирус. Медицина.
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«По итогам прошедшей четвертой недели показатель (заболеваемости ковидом. — Прим. ред.) составил 468,5 на 100 тыс. населения, и это рост в два раза по сравнению с неделей ранее», — подчеркнула глава Роспотребнадзора.

3 Сколько человек заболели коронавирусом за последние сутки?

По данным оперштаба, 141,8 тыс. заражений ковидом выявили в России за последние сутки. При этом госпитализировали 17,2 тыс. человек.

Умерли от коронавируса 678 человек.

Кстати, на Алтае каждый третий заболевший COVID-19 — ребенок.

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