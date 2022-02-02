В Алтайском крае, по данным на 2 февраля, зарегистрировали 1851 случай заболевания коронавирусом и 24 смерти, сообщает региональный оперштаб.

В крае по данным на 1 февраля ковид выявили у 13 404 детей, а 2 февраля оперштаб сообщил про 14 020 случаев.

Всего в крае инфицированных — 136 096 (в том числе 14 020 детей). Выздоровели — 110 372 пациента, из них за прошедшие сутки — 148.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 1 570 человек.

«Кроме этого, 195 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 39 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 195 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.

Антиковидная вакцинация подростков в Барнауле. barnaul.org. Фото: Павел Лауронен.

«Развернуто 2955 коек, к кислороду имеют подключение 2657, с ИВЛ — 360. Резервных коек — 958», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных —314, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 136.

За весь период наблюдений скончались 8 867 человек с ковидом: из них 24 — за прошедшие сутки (все — непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 7 397 человек (по иным причинам — 1 470).

По данным на 2 февраля: прививается 1 279 008 человек: получили первую вакцину — 71 371 (в том числе 1132 подростка в возрасте 12−17 лет), полностью вакцинированы — 1 131 209, повторно вакцинировались — 76 428.

Ранее минобразования Алтайского края сообщило, сколько школ и детсадов на карантине из-за ковида и ОРВИ.