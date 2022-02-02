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Жизнь

На Алтае каждый третий заболевший ковидом — ребенок: 616 детей из 1851 за сутки

В Алтайском крае, по данным на 2 февраля, зарегистрировали 1851 случай заболевания коронавирусом и 24 смерти, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус. Дети.
Коронавирус. Дети.
СС0

В крае по данным на 1 февраля ковид выявили у 13 404 детей, а 2 февраля оперштаб сообщил про 14 020 случаев.

Всего в крае инфицированных — 136 096 (в том числе 14 020 детей). Выздоровели — 110 372 пациента, из них за прошедшие сутки — 148.

Находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной инфекцией — 1 570 человек.

«Кроме этого, 195 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях», — отметили в оперштабе.

Еще 39 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 195 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в стационаре на дому.

Антиковидная вакцинация подростков в Барнауле.
Антиковидная вакцинация подростков в Барнауле.
barnaul.org. Фото: Павел Лауронен.

«Развернуто 2955 коек, к кислороду имеют подключение 2657, с ИВЛ — 360. Резервных коек — 958», — добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных —314, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 136.

За весь период наблюдений скончались 8 867 человек с ковидом: из них 24 — за прошедшие сутки (все — непосредственно из-за COVID-19). Всего от ковида скончались 7 397 человек (по иным причинам — 1 470).

По данным на 2 февраля: прививается 1 279 008 человек: получили первую вакцину — 71 371 (в том числе 1132 подростка в возрасте 12−17 лет), полностью вакцинированы — 1 131 209, повторно вакцинировались — 76 428.

Ранее минобразования Алтайского края сообщило, сколько школ и детсадов на карантине из-за ковида и ОРВИ.

Новые случаи:

Барнаул — 1077, Бийск — 259, Павловский район — 69, Первомайский район — 58, Заринск, Алейский, Тальменский районы — по 31, Бийский район — 28, Солонешенский район — 25, Родинский район — 24, Красногорский район — 18, Ребрихинский район — 17, Крутихинский, Кулундинский, Шипуновский районы — по 15, Новоалтайск, Зональный, Рубцовский, Троицкий районы — по 14, Рубцовск, Залесовский район — по 12, Советский район — 8, Змеиногорский, Поспелихинский районы — по 7, Калманский район — 6, Егорьевский, Ельцовский районы — по 4, Алтайский район — 3, Белокуриха, Волчихинский, Косихинский, Новичихинский, Угловский, Шелаболихинский районы — по 2, Алейск, Завьяловский, Краснощековский, Кытмановский, Локтевский, Тогульский, Целинный районы — по 1.

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