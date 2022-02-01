Алтайский минобр рассказал, сколько школ и детсадов на карантине из-за ковида и ОРВИ

Ранее сообщили, что 11 школ полностью перевели на дистант в Алтайском крае из-за роста заболеваемости COVID-19 и ОРВИ.

Как уточнили в министерстве, четыре школы закрыли из-за ковида, а семь — из-за респираторной вирусной инфекции.

«По состоянию на 31 января по COVID-19 находятся на карантине 4 школы Алтайского края, частично — 220 школ. Также закрыта 1 дошкольная образовательная организация, частично на карантин по коронавирусной инфекции отправлены 62 группы в 45 детских садах. Среди учреждений среднего профессионального образования 1 полностью закрыто, частично на карантине находятся 145 групп в 12 организациях», — рассказали в ведомстве.

По ОРВИ полностью на карантине семь школ, 224 — частично. Карантин ввели в двух дошкольных организациях — они закрыты полностью, в 178 группах в 99 детских садах — частично.

В профессиональных образовательных организациях по ОРВИ частично на карантине — 19 групп в четырех профессиональных образовательных организациях.

«Решение об организации учебного процесса каждая школа принимает самостоятельно, в соответствии с эпидемиологической ситуацией, которая складывается в отдельно взятом муниципалитете или в отдельно взятой школе», — подчеркнули в минобре.

Образовательным организациям посоветовали следовать рекомендациям Роспотребнадзора — усилить меры по дезинфекции, проводить влажную уборку, разделить потоки учащихся.