1 февраля -9°C
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Алтайский минобр рассказал, сколько школ и детсадов на карантине из-за ковида и ОРВИ

В Алтайском крае ведется постоянный мониторинг эпидемиологической ситуации в образовательных организациях, сообщает региональное минобразования.

Барнаульские школьники на "Уроке Победы".
Барнаульские школьники на "Уроке Победы".
altapress.ru

Ранее сообщили, что 11 школ полностью перевели на дистант в Алтайском крае из-за роста заболеваемости COVID-19 и ОРВИ.

Как уточнили в министерстве, четыре школы закрыли из-за ковида, а семь — из-за респираторной вирусной инфекции.

«По состоянию на 31 января по COVID-19 находятся на карантине 4 школы Алтайского края, частично — 220 школ. Также закрыта 1 дошкольная образовательная организация, частично на карантин по коронавирусной инфекции отправлены 62 группы в 45 детских садах. Среди учреждений среднего профессионального образования 1 полностью закрыто, частично на карантине находятся 145 групп в 12 организациях», — рассказали в ведомстве.

По ОРВИ полностью на карантине семь школ, 224 — частично. Карантин ввели в двух дошкольных организациях — они закрыты полностью, в 178 группах в 99 детских садах — частично.

В профессиональных образовательных организациях по ОРВИ частично на карантине — 19 групп в четырех профессиональных образовательных организациях.

«Решение об организации учебного процесса каждая школа принимает самостоятельно, в соответствии с эпидемиологической ситуацией, которая складывается в отдельно взятом муниципалитете или в отдельно взятой школе», — подчеркнули в минобре.

Образовательным организациям посоветовали следовать рекомендациям Роспотребнадзора — усилить меры по дезинфекции, проводить влажную уборку, разделить потоки учащихся.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость