11 школ полностью перевели на дистант в Алтайском крае

Из-за роста заболеваемости COVID-19 и ОРВИ в Алтайском крае 11 школ полностью перевели на дистант, сообщила 31 января на совещании в краевом правительстве заместитель министра образования и науки региона Галина Синицына.

В смешанном режиме занятия проводятся в 409 школах (19% учащихся). В детских садах перевели на карантин 4% детей, в учреждениях среднего профессионального образования обучаются удаленно 4% студентов.

«Сегодня идет самоопределение каждого образовательного учреждения по проценту отсутствующих детей по ковиду или ОРВИ. Если около 20% детей нет, школа переводится на удаленное обучение», — пояснила Синицына.

Министерство просвещения России рекомендовало «активнее использовать разобщенный режим обучения детей», добавил чиновница.

Ранее стало известно, что правительство Алтайского края перешло на дистанционный режим работы.

Второй день подряд в регионе выявляют более тысячи новых случаев заболевания коронавирусом.