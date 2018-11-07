Путевка «все включено» в Белокуриху всего за 5 800 рулей в сутки на двоих

Не упустите момент, воспользуйтесь выгодным предложением от санатория «Белокуръ».
Только в ноябре — акция! 5 800 рулей в сутки на двоих по системе «все включено».
- Проживание в номере «Стандарт»
- 3-х разовое питание (завтрак, обед, ужин)
- Консультация врача
- Оздоровление. Можно выбрать любую из программ или подобрать процедуры индивидуально.
Если нужен номер побольше, можно рассмотреть другие категории. Например, в «Стандарт плюс»: это же предложение будет стоить 6000 рублей на двоих в сутки.
В «Люксе» — 7200 рублей.
А если хочется приехать одному? Пожалуйста! Одноместное размещение в номере «Стандарт» с 3-разовым питанием и лечением в период акции будет стоить 4450 рублей в сутки, а в «Стандарт плюсе» — 4650 рублей.
Приобретая путевку по акции, вы получаете все услуги санатория наивысшего качества: современные процедуры, вкусные блюда, уютный отдых по-домашнему, прекрасный воздух и волшебные виды курорта Белокуриха!
Чтобы воспользоваться нашими супер-ценами, нужно поторопиться — предложение ограничено!
Наш сайт — belokur.ru/sale
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Все подробности и условия акции можно узнать по телефонам: 8−800−700−99−65 или 8−913−919−9138.
Сроки проведения акции — с 1 по 30 ноября 2018 года. Предложение действительно при условии покупки путевки от 7 дней. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Цены действительны на момент публикации.