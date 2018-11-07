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Путевка «все включено» в Белокуриху всего за 5 800 рулей в сутки на двоих

Отдохнуть на известном курорте, в хорошем санатории, с высоким качеством услуг и при этом существенно сэкономить, возможно только в низкий сезон!

Санаторий «Белокуръ».
Санаторий «Белокуръ».
Фото: Константин Ильин

Не упустите момент, воспользуйтесь выгодным предложением от санатория «Белокуръ».

Только в ноябре — акция! 5 800 рулей в сутки на двоих по системе «все включено».

Что именно входит в эту цену?
  • Проживание в номере «Стандарт»
  • 3-х разовое питание (завтрак, обед, ужин)
  • Консультация врача
  • Оздоровление. Можно выбрать любую из программ или подобрать процедуры индивидуально.

Если нужен номер побольше, можно рассмотреть другие категории. Например, в «Стандарт плюс»: это же предложение будет стоить 6000 рублей на двоих в сутки.

В «Люксе» — 7200 рублей.

А если хочется приехать одному? Пожалуйста! Одноместное размещение в номере «Стандарт» с 3-разовым питанием и лечением в период акции будет стоить 4450 рублей в сутки, а в «Стандарт плюсе» — 4650 рублей.

Приобретая путевку по акции, вы получаете все услуги санатория наивысшего качества: современные процедуры, вкусные блюда, уютный отдых по-домашнему, прекрасный воздух и волшебные виды курорта Белокуриха!

Чтобы воспользоваться нашими супер-ценами, нужно поторопиться — предложение ограничено!

Наш сайт — belokur.ru/sale

Мы в Инстаграм — instagram.com/sanbelokur

Все подробности и условия акции можно узнать по телефонам: 8−800−700−99−65 или 8−913−919−9138.

Сроки проведения акции — с 1 по 30 ноября 2018 года. Предложение действительно при условии покупки путевки от 7 дней. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Цены действительны на момент публикации.

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