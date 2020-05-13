Путин на удаленке: эксперты высказались о заболеваниях и режиме самоизоляции чиновников

Накануне стало известно, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заболел коронавирусной инфекцией. По его собственным словам, с президентом очно он не контактировал уже больше месяца.

Его супруга — олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка — добавила, что они вместе с мужем сейчас находятся в больнице под контролем врачей.

При этом Татьяна уверена, вирус в семью принес муж — с работы. По словам журналистов кремлевского пула, Песков не контактировал с ними лично с конца марта — начала апреля. С президентом тоже, пишет bfm.ru.

Даже в тот момент, когда Путин произносил речь у стен Кремля 9 Мая, неизвестно, был ли Дмитрий Песков рядом, заявил спецкор «Коммерсанта» Андрей Колесников, работавший в этот день на Красной площади вместе с несколькими фото- и телеоператорами.

Андрей Колесников,

спецкор «Коммерсанта»:

— И усилия пресс-службы состояли в том, чтобы, собственно говоря, только помочь нам попасть на Красную площадь. Президент в этот момент был в Александровском саду, и там лично операторы и фотокорреспонденты его и снимали. Я, честно говоря, понятия не имею, был ли там Дмитрий Сергеевич Песков. Работа таким образом организована, что и в мирное-то время он не всегда бывает на всех мероприятиях, потому что, как говорится, разорваться, что ли? И тогда есть заместители, которые могут появиться там, где надо.

Где и когда коронавирусом заразился Дмитрий Песков, непонятно.

Владимир Путин и Дмитрий Песков. kremlin.ru

Зона риска в кабинетах

Но чиновники остаются в зоне риска. На онлайн-совещания они выходят из своих кабинетов, а значит, приезжают в министерства с водителями, с ними явно все еще работают замы и помощники, аппарат. По возможности аппарат перевели на удаленку, но не всех.

Как заявляла ранее пресс-секретарь министра культуры, в Минкульте 30% сотрудников продолжают ездить на работу. Без них нельзя.

Мотиватор

Реальные случаи заболевания чиновников высшего ранга власть использует и как мотиватор к соблюдению режима самоизоляции простыми гражданами, настаивают некоторые политологи. А многие пользователи соцсетей допускают, что чиновники и вовсе не больны — просто нам так рассказывают.

Визитеры к Путину

Но при этом к президенту лично только за последнюю неделю приезжали сразу два человека — глава Росгвардии Виктор Золотов и главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

Константин Симонов,

политолог , генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности:

— Наша власть никак не определится: она людей пугает коронавирусом, чтобы те не выходили на улицу, или же она уже людей начинает успокаивать, чтобы они готовились выходить на работу? То есть если, например, власть придерживается линии, что коронавирус это серьезно, не ходите в парки, прекратите, смотрите, у нас два министра заболели, пресс-секретарь Путина заболел… Вдруг — бах! — люди смотрят телевизор, а там руководитель госкомпании сидит без перчаток, без маски, но, вообще-то, с точки зрения сигнала это странно. А почему действительно эта встреча была вживую? Люди это видят все.

Как уже шутили в сети насчет продления режима самоизоляции при завершении нерабочих дней в стране, «сидите, дети, звонок для учителя».

Владимир Путин и Игорь Сечин в «реале». kremlin.ru

Тесты и заболевшие

Большая часть сотрудников администрации, которые задействованы в обеспечении деятельности президента РФ, ежедневно сдают тест на COVID-19.

30 апреля прошло совещание в режиме видеоконференции, на котором премьер-министр Михаил Мишустин объявил президенту РФ Владимиру Путину, что заразился коронавирусом.

У министра культуры Ольги Любимовой тоже подтвержден коронавирус.

Путин на удаленке

Работа президента осуществляется вне тех критериев, которые указаны в ограничивающих и рекомендательных документах, отмечал ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Он не живет в своей квартире. У него есть квартира, есть в Москве. Он живет в государственной резиденции — это первое. Чаще всего он там, где живет, там и работает, и наоборот. Поэтому у него это относительное понятие. Что касается ношения маски, там, где публичные мероприятия, вы знаете, что мы обращаемся с просьбой к медикам, чтобы заранее могли тесты сдать участники этих мероприятий», — сказал Песков в ответ на вопрос журналистов, планирует ли Путин подать личный пример гражданам и остаться на несколько дней дома или носить медицинскую маску.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что купил себе «блокатор вирусов» в виде бейджа, который можно носить на пиджаке.