Путин обозначил сроки снятия ограничений по ковиду

Основные ограничения в России снимут, когда будет создан популяционный иммунитет к коронавирусу, заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, это может произойти к концу лета, пишет «Интерфакс».

Российский лидер пояснил, что для этого нужно, чтобы прививку от коронавируса получили около 70% взрослого населения.

Путин подчеркнул — при сохранении нынешнего темпа вакцинации достижение этого показателя произойдет к концу лета.

Ранее президент РФ сделал прививку от коронавируса 23 марта одной из российских вакцин. Путин после прививки от коронавируса чувствует себя хорошо, никаких побочных эффектов после вакцинации у него нет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.