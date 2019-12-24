Путин пообещал «разбор полетов» из-за акушерских пунктов в регионах

Речь идет о строительстве и реконструкции ФАПов в рамках национальных проектов зашла в ходе разговора Путина с представителями общественности по сельскохозяйственной проблематике 23 декабря, сообщает «Интерфакс».

Общероссийский народный фронт (ОНФ) проконтролировал ход строительства и реконструкции 438 таких объектов по состоянию на 10 декабря. Выяснилось, что работают и принимают сейчас пациентов 29 ФАПов. Ввод в эксплуатацию более чем половины объектов существенно отстает от сроков.

«Вы так интеллигентно говорите, как будто вы не на селе работаете, а в министерстве культуры. А вообще-то, то, о чем вы сейчас сказали, — это просто разгильдяйство и хамство. И мне такой анализ нужен. Давайте его, обязательно устроим разбор полетов. Индивидуально, по каждому субъекту», — обратился глава государства к Юлии Оглобиной, председателю Российского союза сельской молодёжи, члену Центрального штаба ОНФ, члену Общественной палаты РФ.

Во время разговора отмечалось, что проблемы есть не только со срывом сроков подрядчиками: есть вопросы обеспечения кадрами, лицензирования. В ходе общения были приведены данные, согласно которым в прошлом году было построено 370 ФАПов, из них 64 не работают из-за отсутствия специалистов, пишет bfm.ru.