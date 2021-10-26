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Здоровье

Путин потребовал нарастить темпы вакцинации от ковида и закрыть ночные заведения. Подробности

Президент РФ Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд поручений по борьбе с распространением коронавируса.

Путин посетил больницу в московском поселке Коммунарка.
Путин посетил больницу в московском поселке Коммунарка.
kremlin.ru.

Среди них — предоставление выходных дней после вакцинации от ковида, сообщает пресс-служба Кремля. Правительство и губернаторы должны проработать вопрос о предоставлении работникам, проходящим вакцинацию против коронавирусной инфекции, двух оплачиваемых выходных дней.

Также президент потребовал усилить наращивание темпов вакцинации жителей против коронавируса, в том числе граждан, которые уже поставили прививку, и переболевших этой инфекцией.

Региональные власти должны обратить особое внимание на жителей старше 60 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями.

Путин поручил Роспотребнадзору и губернаторам запретить проводить зрелищно-развлекательные мероприятия и закрыть кафе и рестораны с 23:00 до 6:00. Местные власти обязаны усилить санитарно-эпидемиологические меры на всех видах транспорта — авиационном, железнодорожном, водном и автомобильном.

Главы регионов теперь должны ввести самоизоляцию для невакцинированных против коронавируса граждан в возрасте старше 60 лет, пишет polit.ruт.

Вместе с руководителями организаций и предприятий им нужно перевести на удаленный формат пожилых работников и сотрудников, имеющих хронические заболевания. При отсутствии медицинских показаний они должны вакцинироваться в течение четырех недель.

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