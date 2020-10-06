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Путин призвал подумать о мерах для физической активности россиян в случае ковидного форс-мажора

Президент РФ Владимир Путин поручил предусмотреть меры для сохранения физической активности людей. Это нужно в случае введения новых ограничений, заявил глава государства на заседании совета по спорту.

Владимир Путин встретился со сборной России по дзюдо в Южном федеральном центре спортивной подготовки "Юг Спорт".
Владимир Путин встретился со сборной России по дзюдо в Южном федеральном центре спортивной подготовки "Юг Спорт".
kremlin.ru

«Владимир Путин поручил предусмотреть меры для сохранения физической активности граждан и спортсменов на случай новых ограничений в будущем», — сообщает telegram-канал ТАСС.

«В новой стратегии <развития физкультуры и спорта> надо обязательно предусмотреть меры, которые в случае подобных форс-мажорных обстоятельств помогут людям сохранить физическую активность, поддержат стадионы, спортклубы, секции, и, конечно, не допустят сбоя тренировочного процесса наших сборных команд», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что число граждан, которые на постоянной основе занимаются спортом, выросло в 2,5 раза в сравнении с показателем 2009 года. Сейчас их количество около 60 млн.

Ранее Путина попросили не возвращать карантин. Но 5 октября заболеваемость в России подобралась к рекордной за все время пандемии, пишет ura.ru. По инсайдерской информации, в течении двух недель в стране могут ввести новый, более жесткий режим самоизоляции.

Уверенно вышли

В июне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выходит из пандемии коронавируса уверенно и с минимальными потерями.

«Мы говорим о том, что при определенных издержках, проблемах, при потерях, но все-таки мы достаточно ритмично, так скажем, работаем и выходим из этой ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями», — сказал глава государства в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

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