Путин призвал регионы готовиться к развитию любой ситуации по коронавирусу

«То, что в Москве мы наблюдаем большее число заболевших, тоже не новая ситуация. Так было и весной. Но это значит, что в регионах, понимая это, должны быть готовы к любому развитию ситуации», — подчеркнул глава государства.
Значительная часть компетенций в решении вопросов по борьбе с COVID-19 передана главам регионов, напомнил российский лидер.
Путин отметил, что до сих пор у них «все хорошо получалось», и выразил надежду, что так будет и в дальнейшем.
Ранее Путин на совещании с кабмином заявил, что понимает усталость граждан от ограничений в связи с коронавирусом.
Власти и врачи должны тактично, но терпеливо объяснять реалии складывающейся обстановки и предлагать предлагать населению необременительные, но необходимые меры и средства защиты от инфекции, считает глава государства.
«Наша святая обязанность, профессионального сообщества, руководителей всех уровней власти и управления, — очень аккуратно, тактично, но терпеливо и настойчиво объяснять людям реалии складывающейся обстановки и предлагать необременительные, но абсолютно необходимые меры и средства защиты», — сказал Путин.