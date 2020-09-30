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Здоровье

Путин призвал регионы готовиться к развитию любой ситуации по коронавирусу

Президент Владимир Путин призвал субъекты РФ быть готовыми к любому развитию ситуации с коронавирусом на фоне роста числа заболевших в Москве, сообщает ТАСС.

Коронавирус. Медик. COVID-19.
Коронавирус. Медик. COVID-19.
CC0

«То, что в Москве мы наблюдаем большее число заболевших, тоже не новая ситуация. Так было и весной. Но это значит, что в регионах, понимая это, должны быть готовы к любому развитию ситуации», — подчеркнул глава государства.

Значительная часть компетенций в решении вопросов по борьбе с COVID-19 передана главам регионов, напомнил российский лидер.

Путин отметил, что до сих пор у них «все хорошо получалось», и выразил надежду, что так будет и в дальнейшем.

Ранее Путин на совещании с кабмином заявил, что понимает усталость граждан от ограничений в связи с коронавирусом.

Власти и врачи должны тактично, но терпеливо объяснять реалии складывающейся обстановки и предлагать предлагать населению необременительные, но необходимые меры и средства защиты от инфекции, считает глава государства.

«Наша святая обязанность, профессионального сообщества, руководителей всех уровней власти и управления, — очень аккуратно, тактично, но терпеливо и настойчиво объяснять людям реалии складывающейся обстановки и предлагать необременительные, но абсолютно необходимые меры и средства защиты», — сказал Путин.

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