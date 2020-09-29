Путин рассказал о святой обязанности власти и усталости людей от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин на совещании с кабмином заявил, что понимает усталость граждан от ограничений в связи с коронавирусом, сообщает « Интерфакс ».

Власти и врачи должны тактично, но терпеливо объяснять реалии складывающейся обстановки и предлагать предлагать населению необременительные, но необходимые меры и средства защиты от инфекции, считает глава государства.

«Наша святая обязанность, профессионального сообщества, руководителей всех уровней власти и управления, — очень аккуратно, тактично, но терпеливо и настойчиво объяснять людям реалии складывающейся обстановки и предлагать необременительные, но абсолютно необходимые меры и средства защиты», — сказал Путин.

Он отметил, что понимает усталость людей от ношения масок, соблюдения дистанции и прочих ограничений из-за коронавируса, пишет bfm.ru. Однако инфекционные заболевания и COVID не в последнюю очередь являются тихим, незаметным, но очень опасным врагом, о чем необходимо помнить, подчеркнул российский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Кремль не станет утаивать информацию о решении Владимира Путина привиться от коронавируса.

Но пока решения о вакцинации главой государства не принято, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В случае главы государства действуют особые меры предосторожности», — ответил Песков на вопрос, почему Путин еще не сделал прививку против COVID-19.

Накануне Путин обратился к нации из-за ситуации с коронавирусом. Президент призвал граждан страны соблюдать меры борьбы с коронавирусом, чтобы избежать введения ограничительных мер.