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Здоровье

Особые меры: представитель Кремля рассказал о вакцинации Путина от коронавируса

Кремль не станет утаивать информацию о решении президента РФ Владимира Путина привиться от коронавируса, сообщает РИА Новости.

Путин посетил больницу в московском поселке Коммунарка.
Путин посетил больницу в московском поселке Коммунарка.
kremlin.ru.

Но пока решения о вакцинации главой государства не принято, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В случае главы государства действуют особые меры предосторожности», — ответил Песков на вопрос, почему Путин еще не сделал прививку против COVID-19.

Накануне Путин обратился к нации из-за ситуации с коронавирусом. Президент призвал граждан страны соблюдать меры борьбы с коронавирусом, чтобы избежать введения ограничительных мер.

«Вновь хотел бы подчеркнуть: борьба с эпидемией еще далеко не закончена, она продолжается и расслабляться, терять бдительность ни в коем случае нельзя. И сейчас я еще раз хотел бы обратиться ко всем нашим гражданам. Риски, дорогие друзья, сохраняются, хочу попросить вас помнить об этом и проявлять максимальную ответственность и за себя и за тех, кто рядом с вами», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».

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