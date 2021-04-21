Путин призвал россиян не терять бдительность во время борьбы с пандемией

Глава государства охарактеризовал начало эпидемии как период высокой неопределенности.
Число заболевших, требовавших срочной госпитализации постоянно росло, многие больницы были переполнены, сообщалось об угрозах нехватки кислорода, в том числе в реанимациях. Маски и респираторы распределялись в первое время «поштучно», торговые сети создавали запасы продуктов.
Но и тогда у российского лидера была «твердая уверенность в том, что мы преодолеем все испытания».
По словам Путина, граждане и общество в 2020 году действовали солидарно, сплотившись, и сумели сыграть на опережение и не допустили худших возможных последствий.
Путин упомянул врачей, которые лечили заразившихся коронавирусом, ученых, которые изобрели вакцины, аграриев, которые собрали рекордный урожай, учителей, которые наладили обучение дистанционно, волонтеров и других — всех, кто работал «быстро, качественно и на совесть», пишет «Интерфакс».
Российский лидер призвал сограждан не терять бдительность, беречь себя и своих близких, слушаться врачей и санитарные службы.
И призвал всех россиян сделать прививку, чтобы заблокировать смертельно опасную инфекцию.
21 апреля в выставочном зале «Манеж» президент РФ оглашает послание Федеральному посланию.