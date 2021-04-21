Путин призвал россиян не терять бдительность во время борьбы с пандемией

21 апреля президент РФ Владимир Путин начал оглашение послания Федеральному собранию с благодарностей врачам, ученым, учителям и просто гражданам за усилия и сплоченность, которые позволили преодолеть трудности, вызванные пандемией коронавируса.

Глава государства охарактеризовал начало эпидемии как период высокой неопределенности.

Число заболевших, требовавших срочной госпитализации постоянно росло, многие больницы были переполнены, сообщалось об угрозах нехватки кислорода, в том числе в реанимациях. Маски и респираторы распределялись в первое время «поштучно», торговые сети создавали запасы продуктов.

Но и тогда у российского лидера была «твердая уверенность в том, что мы преодолеем все испытания».

По словам Путина, граждане и общество в 2020 году действовали солидарно, сплотившись, и сумели сыграть на опережение и не допустили худших возможных последствий.

Путин упомянул врачей, которые лечили заразившихся коронавирусом, ученых, которые изобрели вакцины, аграриев, которые собрали рекордный урожай, учителей, которые наладили обучение дистанционно, волонтеров и других — всех, кто работал «быстро, качественно и на совесть», пишет «Интерфакс».

Российский лидер призвал сограждан не терять бдительность, беречь себя и своих близких, слушаться врачей и санитарные службы.

И призвал всех россиян сделать прививку, чтобы заблокировать смертельно опасную инфекцию.

21 апреля в выставочном зале «Манеж» президент РФ оглашает послание Федеральному посланию.