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Здоровье

Путин провел срочное совещание по борьбе с коронавирусом

В России разрабатываются и принимаются специальные меры по профилактике распространения коронавируса. Об этом говорилось на специальном совещании у президента страны Владимира Путина. Стенограмма появилась на сайте главы государства.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Путин заслушал доклады высших чиновников о принятых мерах.

Вице-премьер правительства Татьяна Голикова доложила, что организован мониторинг развития эпидемии, усилены меры санитарно-карантинного контроля на границе, разработан и принят алгоритм действий медицинских организаций на тот случай, если в стране появится первый зараженный смертельной болезнью.

Татьяна Голикова,
заместитель председателя правительства РФ:

Мы готовим также дополнительный медицинский персонал, в случае если нужно будет активно реагировать во всех субъектах Российской Федерации на эту ситуацию.

Также Голикова сообщила, что на новосибирском предприятии «Вектор» разработаны две тест-системы для быстрого выявления коронавируса. Они направлены для изучения во Всемирную организацию здравоохранения и при необходимости этими системами будут обеспечены все больницы страны.

Татьяна Голикова,
заместитель председателя правительства РФ:

И мы уже подошли сейчас к разработке вакцины против коронавируса, и соответствующие работы, в том числе на новосибирском «Векторе», сейчас ведутся.

Главный санитарный врач Анна Попова доложила Путину, что в аэропортах досмотрены около 1,3 млн прибывших в страну человек. Пока выявленных случаев коронавируса среди них нет. Одновременно мониторится ситуация по развитию заболеванием гриппа в регионах страны.

Анна Попова,
главный санитарный врач РФ:

Мы знаем обо всех случаях гриппа и обо всех случаях пневмонии на территории Российской Федерации и ведём этот учёт очень плотно.

Напомним, по последним данным ТАСС на 31 января, от болезни скоропостижно скончались уже 213 человек. Заражены коронавирусом около 9,4 тыс. человек. ВОЗ объявил эпидемию планетарным ЧС.

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