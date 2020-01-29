Путин распорядился минимизировать потери от коронавируса

Участниками совещания стали вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы все с вами знаем о том ажиотаже, который возник вокруг коронавируса, зарегистрированного в Китайской Народной Республике. К сожалению, есть и трагические случаи, вам это тоже хорошо известно», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Заслушав доклады участников совещания, президент подчеркнул, что практически во всех странах мира, в том числе и в нашей стране, ежегодно люди погибают от пневмонии и от гриппа.

«Поэтому здесь перед нами общая задача — минимизировать эти потери, сделать все, чтобы у нас ничего подобного не было. Что касается нового коронавируса, то специфика заключается в том, что это новое явление, и вопрос — насколько мы готовы к этому вызову», — приводит слова президента ТАСС.

Также глава государства выразил надежду на то, что правительство, Минздрав и Роспотребнадзор «сделают все, чтобы неожиданности, которые перед нами возникают, не стали неожиданностью для подавляющего большинства граждан, чтобы все были к этому готовы».