Путин рассказал о риске и желании пойти в «красную зону» больницы в Коммунарке

Президент РФ Владимир Путин считает оправданным риск поехать в больницу в Коммунарке в конце марта, где лечат больных с коронавирусом нового типа.

Решение поехать в клинику глава государства объяснил желанием посмотреть на месте обстановку.

«Чего я туда пошел? Первое, что я хотел, — посмотреть, убедиться своими глазами, как там все устроено. Одно дело знать по докладам, а другое — прийти самому посмотреть на месте. Я всегда в принципе так поступал. Везде. Где бы чего ни происходило», — сказал Путин в интервью телеканалу «Россия 1».

Перед тем как пойти в «красную зону», он проконсультировался со специалистами и выяснил максимально безопасный способ посещения этой зоны. Кроме того, глава государства был соответствующим образом экипирован.

«Правда, эта экипировка не помешала главному врачу этой больницы заболеть, это правда, да. Ну, такое бывает, такой риск. Это возможно. Но тогда и Мишустин еще не болел, поэтому определенная степень свободы поведения в высшем эшелоне, она у меня была. Но я считал, что это оправданно», — подчеркнул Путин.

Президент рассказал, что его пытались отговорить от похода в «красную зону». Он также рассказал, что сдает тесты на коронавирус раз в три-четыре дня, все они отрицательные.

Визит

Один из пациентов рассказал изданию «Подъем» о том, что президент, когда зашел в палату, поздоровался, но руку протягивать не стал.

«Владимир Владимирович спросил, как я себя чувствую, как дела, когда поступил, все ли в порядке с медицинским обеспечением здесь», — рассказал мужчина и отметил желтый медицинский комбинезон.

Вместе с Путиным в медучреждение приехали минстр министр здравоохранения России Михаил Мурашко, зампред правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Был и пресс-секретарь президента Дмирий Песков, однако он переодеваться в желтый костюм не стал, ограничившись желтым галстуком.

«Путин настроен серьезно побороться с коронавирусом: спортивный костюм „SAMBO“ и личный контроль», — отметил «Кремлевский пул РИА».

Дистанция и кризис

Российский лидер назвал кризис, вызванный коронавирусом, одним из самых масштабных, с которыми ему пришлось столкнуться, пишет bfm.ru. При этом он реально оценивал возможности и исходил из того, что у России есть все шансы «пройти с наименьшими потерями этот сложный период», если грамотно и своевременно действовать.

Глава государства назвал испытанием для себя режим дистанционной работы, так как предпочитает прямой контакт с людьми.