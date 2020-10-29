Путин рассказал о старте массовой вакцинации от коронавируса

Глава государства выразил надежду, что к массовой вакцинации от инфекции в стране приступят уже к концу 2020 года. Путин подчеркнул, что препаратом в первую очередь будут обеспечены россияне, сообщает РИА Новости.

«Уже во все регионы эта вакцина поступила. Надеюсь, что к массовой вакцинации мы сможем приступить в конце года», — сказал Путин.

Глава государства назвал обе российские вакцины от коронавируса эффективными и безопасными, отметив, что на подходе уже и третий препарат.

Не в ущерб

По словам президента, российские ученые и специалисты научного центра имени Гамалеи и центра вирусологии «Вектор» активно и эффективно прошли путь по созданию вакцин от COVID-19.

Это говорит о том, что в России сохранены и развиваются научные школы, созданные еще во времена СССР, пишет bfm.ru.

Путин отметил, что РФ готова производить вакцины от коронавируса и на зарубежных площадках, однако не в ущерб вакцинации россиян.

Выиграть время

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко призвал россиян выиграть время до массовой вакцинации от коронавируса, ограничив социальную активность и соблюдая профилактические меры.