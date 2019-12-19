Путин считает, что модель российской медицины «лучше не трогать»

Президент России во время большой пресс-конференции 19 декабря признал, что в российской медицине имеются существенные проблемы, но в целом существующую модель, по его словам, «лучше не трогать».

Отвечая на вопрос о том, стоит ли в стране менять имеющуюся модель здравоохранения, глава государства отметил: «Модель лучше не трогать, она развивается… но проблемы существуют».

Говоря о зарплатах врачей, Путин отметил, что с этой точки зрения «надо смотреть внутрь самой отрасли».

Далее сам глава государства задался вопросом: «Что можно сделать внутри существующей системы?».

Первым шагом, по его мнению, должно стать избавление от несправедливой дифференциации в плане заработных плат.

Кроме того, считает президент, необходимо изменить базовую ставку постоянного оклада и применить единый подход по всей стране.

«Так же, как и создать единый подход к стимулирующим выплатам. При этом нельзя снижать надбавок за работу в особых условиях. Если здесь все привести в порядок то уже может кое-что измениться», — сказал Путин.