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Здоровье

Путин сообщил о нескольких десятках человек из его окружения, заразившихся ковидом

Президент РФ Владимир Путин заявил, то в его окружении коронавирусом заразились «не один, не два», а несколько десятков человек, рассказал он по видеосвязи на саммите ОДКБ, сообщает ТАСС.

Совещание Путина с главами регионов по борьбе с коронавирусом.
Совещание Путина с главами регионов по борьбе с коронавирусом.
kremlin.ru.

«Вы знаете, что, к сожалению, вынужден был в последний момент отменить свой визит в Душанбе. Мне очень жаль, но это связано с тем, что в моем ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом», — сообщил он, выступая на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Путин добавил, что будет вынужден провести несколько дней на самоизоляции, пишет Газета.Ru.

Во время совещания с кабинетом министров и руководством партии «Единая Россия» глава государства сообщил, что в его окружении коронавирусом заболел человек, который поздно ревакцинировался. Из-за тесного контакта с этим человеком президент самоизолировался.

О планах перейти на дистант президент заявил на встрече с паралимпийцами 13 сентября. Тогда он пожаловался на высокое число заболевших в его окружении.

Пресс-секретарь государственного лидера Дмитрий Песков при этом утверждал: Владимир Путин выразился об уходе на карантин образно.

В пресс-службе Кремля уверяют, что российский президент полностью здоров. Его результаты теста на ковид отрицательные.

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