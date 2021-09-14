Президент на удаленке. Уйдет ли Путин на карантин из-за COVID-19

1 Почему в пандемию Путин хочет изолироваться?

Главная причина возможной изоляции — в том, что вирус постепенно распространяется в ближайшем окружении президента.

«Даже в моем окружении возникают проблемы с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придется. Много людей болеет вокруг», — сказал Владимир Путин.