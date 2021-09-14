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Жизнь

Президент на удаленке. Уйдет ли Путин на карантин из-за COVID-19

В Кремле прошла встреча Путина с паралимпийской сборной. На ней лидер страны заявил, что может уйти на карантин из-за ковида.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru
1 Почему в пандемию Путин хочет изолироваться?

Главная причина возможной изоляции — в том, что вирус постепенно распространяется в ближайшем окружении президента.

«Даже в моем окружении возникают проблемы с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придется. Много людей болеет вокруг», — сказал Владимир Путин.

2 Как коллеги прокомментировали слова Путина о карантине?

Пресс-секретарь главы государства уверяет, что тот, говоря о карантине, выразился образно.

Карантин. Пандемия.
Карантин. Пандемия.
unsplash.com
3 Как у президента обстоят дела с антителами COVID-19?

По словам Владимира Путина, титры антител после вакцины у него «держатся хорошо». Отметим, что весной он привился «Спутником V».

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