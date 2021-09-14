Президент на удаленке. Уйдет ли Путин на карантин из-за COVID-19

1 Почему в пандемию Путин хочет изолироваться?
Главная причина возможной изоляции — в том, что вирус постепенно распространяется в ближайшем окружении президента.
«Даже в моем окружении возникают проблемы с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придется. Много людей болеет вокруг», — сказал Владимир Путин.
2 Как коллеги прокомментировали слова Путина о карантине?
Пресс-секретарь главы государства уверяет, что тот, говоря о карантине, выразился образно.
Карантин. Пандемия.
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3 Как у президента обстоят дела с антителами COVID-19?
По словам Владимира Путина, титры антител после вакцины у него «держатся хорошо». Отметим, что весной он привился «Спутником V».