Путин заявил, что получил вторую дозу вакцины от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин заявил, что получил второй компонент вакцины против коронавируса, пишет РИА Новости.

После первого укола прошел 21 день. Именно такой период проходит между двумя уколами вакцины «Спутник V».

Ранее Путин говорил, что сделает прививку, как только вакцину одобрят для людей старше 60 лет.

Минздрав одобрил «Спутник V» для пожилых людей 27 декабря. В феврале президент заявил, что вакцинация от коронавируса не вписывается в его «прививочный план», и ему нужно проконсультироваться с врачами.

По заявлению Кремля, Путин все-таки вакцинировался 23 марта, пишет polit.ru.

Ни трансляции, ни фото того, как Путин получает прививку не было. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил «верить на слово» в то, что Путин вакцинируется от коронавируса. А сам глава государства объяснил отказ от публичной антиковидной вакцинации нежеланием «обезьянничать».

Кремль также отказался раскрывать, какой именно антиковидный препарат выбрал российский лидер.

Вакцины

В России зарегистрированы три антиковидные вакцины — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и препарат центра Чумакова.