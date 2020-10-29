Путин заявил, что правительство обеспечит бесплатными лекарствами амбулаторных ковидных пациентов

«Я уже говорил, правительство разработало предложение и по лекарствам, потому что часть людей, которые столкнулись с инфекцией и болеют в легкой форме, готовы были бы проходить лечение амбулаторно, но речь идет о доступности лекарств. Правительство обсуждало уже эту проблему и сейчас вышло на решение о том, чтобы обеспечивать граждан, наших людей, которые нуждаются в этой помощи, бесплатными лекарствами. Таким образом, предоставилась бы возможность этим категориям граждан лечиться в амбулаторном режиме. Обсуждалась цифра в 5 млрд с небольшим. Я прошу не затягивать с этим решением. Давайте договоримся, я знаю, что согласования уже в целом завершены, будем считать, что эти решения приняты. Прошу эти средства выделить незамедлительно», — указал глава государства.