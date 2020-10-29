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Здоровье

Путин заявил, что правительство обеспечит бесплатными лекарствами амбулаторных ковидных пациентов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство страны приняло решение бесплатно обеспечивать лекарствами лечащихся амбулаторно пациентов с коронавирусной инфекцией, сказал он в ходе совещания с членами кабмина. пишет Газета.Ru.

Путин посетил больницу в московском поселке Коммунарка.
Путин посетил больницу в московском поселке Коммунарка.
kremlin.ru.

«Я уже говорил, правительство разработало предложение и по лекарствам, потому что часть людей, которые столкнулись с инфекцией и болеют в легкой форме, готовы были бы проходить лечение амбулаторно, но речь идет о доступности лекарств. Правительство обсуждало уже эту проблему и сейчас вышло на решение о том, чтобы обеспечивать граждан, наших людей, которые нуждаются в этой помощи, бесплатными лекарствами. Таким образом, предоставилась бы возможность этим категориям граждан лечиться в амбулаторном режиме. Обсуждалась цифра в 5 млрд с небольшим. Я прошу не затягивать с этим решением. Давайте договоримся, я знаю, что согласования уже в целом завершены, будем считать, что эти решения приняты. Прошу эти средства выделить незамедлительно», — указал глава государства.

На совещании также шла речь о помощи регионам, пишет bfm.ru.

«Что касается помощи регионам, знаю, что также практически согласована цифра в 10 млрд рублей. Нужно это сделать и сделать прямо сейчас», — сказал Путин.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в отдельных регионах обеспеченность средствами индивидуальной защиты и лекарствами от коронавируса составляет две недели и менее. От доступности лекарств, по словам Голиковой, зависит лечение COVID-19 на амбулаторном этапе.

До конца октября регионы должны будут представить информацию о наличии лекарственных средств в Минздрав.

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