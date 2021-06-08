Путин заявил, что рано говорить о победе над ковидом

Президент РФ Владимир Путин высказал мнение, что международному сообществу нужно задуматься, какие уроки вынести из пандемии коронавируса. Однако говорить о победе над COVID-19 преждевременно.

«Хотя уже сейчас надо задуматься над тем, какие уроки извлечь из этой беды, как действовать в будущем при возникновении подобных ситуаций», — цитирует Путина ТАСС.

Он отметил, что пандемия стала дополнением к вызовам мировому порядку. По его словам, жертвами коронавируса стали уже более 3,5 млн человек по всему земному шару.

Российский лидер также призвал мировое сообщество сплотиться в борьбе против опасного заболевания, пишет News.ru.

В мае Путин заявил об улучшении ситуации с COVID-19 в России.

На встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой Владимир Путин обсудил нынешнюю ситуацию по заболеваемости коронавирусом.

«Насколько я вижу, в том числе из ваших докладов, решение оказалось оправданным, и у нас продолжается снижение заболеваемости», — сказал Путин.

Он отметил, что уменьшается количество заболевших, а количество тех, кто выздоровел, увеличивается.