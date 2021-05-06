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Жизнь

Выходные пошли на пользу. Путин заявил об улучшении ситуации с COVID-19 в России

Продление майских выходных оказалось оправданным, считает президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

Президент России Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин.
kremlin.ru

На встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой Владимир Путин обсудил нынешнюю ситуацию по заболеваемости коронавирусом.

«Насколько я вижу, в том числе из ваших докладов, решение оказалось оправданным, и у нас продолжается снижение заболеваемости», — сказал Путин.

Он отметил, что уменьшается количество заболевших, а количество тех, кто выздоровел, увеличивается. Также продолжается вакцинация.

Напомним, президент РФ Владимир Путин согласился объявить майские праздники непрерывными. Таким образом, дни с 1 по 10 мая объявлены выходными. С таким предложением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она объяснила это тем, что из-за разорванных майских праздников россиянам придется больше передвигаться на общественном транспорте, выезжая за город и снова возвращаясь на работу. Это несет значительные риски ухудшения эпидемической обстановки.

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