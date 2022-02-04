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Здоровье

Путин заявил о снятии ограничений для контактных по COVID-19

Власти РФ планируют снимать ограничения по карантину для лиц, контактных с заразившимися COVID-19, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами «Деловой России», сообщает «Интерфакс».

Президент РФ Владимир Путин.
Президент РФ Владимир Путин.
kremlin.ru

Он объяснил это особенностями течения болезни, связанными с омикроном.

«Общий вывод такой, что даже ограничения для так называемых контактных лиц можно в ближайшее время снимать», — сказал президент.

Также правительство не планирует вводить новые ограничения из-за ситуации с коронавирусом, речи о локдауне вообще не идет, добавил Путин, пишет bfm.ru.

«Обсуждали эту тему с председателем правительства, расстались с ним довольно поздно, где-то уже, наверное, во втором часу ночи. Долго беседовали, в том числе и по этому вопросу. Нет у правительства таких планов — вводить какие-то дополнительные ограничения», — подчеркнул глава государства.

Клинико-диагностическая лаборатория ДНКОМ изучила положительные ПЦР-тесты на коронавирус, полученные в региональных отделениях за последние шесть дней, и выяснила: штамм «дельта» составил в пробах менее 3%. Таким образом, доля «омикрона» в России вплотную приблизилась к отметке 100%, пишет «Коммерсентъ».

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