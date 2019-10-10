Путина порадовало, что россияне стали меньше пить

Об этом глава государства высказался на открытии форума «Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде.

«Мне очень приятно отметить, что совсем недавно Всемирная организация здравоохранения заметила наше движение вперед по этому направлению и указала на то, что Россия резко сократила за последние годы — это очень хорошо! — употребление крепких спиртных напитков и больше занимается спортом», — цитирует российского лидера пресс-служба Кремля.