Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 октября
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Здоровье

Путина порадовало, что россияне стали меньше пить

Президент России Владимир Путин высоко оценил тот факт, что в России резко сократилось потребление крепких спиртных напитков.

Встреча Путина и Медведева в Бочаровом ручье. Сочи, 30 августа 2015 года.
Встреча Путина и Медведева в Бочаровом ручье. Сочи, 30 августа 2015 года.
kremlin.ru

Об этом глава государства высказался на открытии форума «Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде.

«Мне очень приятно отметить, что совсем недавно Всемирная организация здравоохранения заметила наше движение вперед по этому направлению и указала на то, что Россия резко сократила за последние годы — это очень хорошо! — употребление крепких спиртных напитков и больше занимается спортом», — цитирует российского лидера пресс-служба Кремля.

По словам президента, результатом снижения потребления алкоголя стало увеличение продолжительности жизни россиян.

Как сообщал altapress.ru, ранее Всемирная организация здравоохранения опубликовала исследование, в котором говорится, что в России зафиксировано значительное снижение потребления алкогольной продукции.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость