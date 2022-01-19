QR-коды отменили в российском регионе

Соответствующий указ подписал губернатор региона Сергей Куйвашев, сообщает РИА «Новости».
Однако QR-коды все еще будут нужны для входа в госорганы и органы местного самоуправления, госучреждения региона и муниципальные учреждения, а также на базы и дома отдыха и санатории.
Кроме того, государственным и муниципальным учреждениям региона предписано перевести на дистанционную работу 30% сотрудников.
Также губернатор запретил все зрелищно-развлекательные мероприятия и концерты вне специально предназначенных для этого мест, пишет Газета.Ru.
С 27 января в регионе будет запрещена ночная работа ресторанов и кафе.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил доработать закон о QR-кодах с учетом «неукоснительного соблюдения прав граждан».