19 января -12°C
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

QR-коды отменили в российском регионе

В Свердловской области с 20 января отменяются QR-коды для посещения общественных мест.

QR-код.
QR-код.
unsplash.com

Соответствующий указ подписал губернатор региона Сергей Куйвашев, сообщает РИА «Новости».

Однако QR-коды все еще будут нужны для входа в госорганы и органы местного самоуправления, госучреждения региона и муниципальные учреждения, а также на базы и дома отдыха и санатории.

Кроме того, государственным и муниципальным учреждениям региона предписано перевести на дистанционную работу 30% сотрудников.

Также губернатор запретил все зрелищно-развлекательные мероприятия и концерты вне специально предназначенных для этого мест, пишет Газета.Ru.

С 27 января в регионе будет запрещена ночная работа ресторанов и кафе.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил доработать закон о QR-кодах с учетом «неукоснительного соблюдения прав граждан».

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость