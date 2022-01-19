QR-коды отменили в российском регионе

В Свердловской области с 20 января отменяются QR-коды для посещения общественных мест.

Соответствующий указ подписал губернатор региона Сергей Куйвашев, сообщает РИА «Новости».

Однако QR-коды все еще будут нужны для входа в госорганы и органы местного самоуправления, госучреждения региона и муниципальные учреждения, а также на базы и дома отдыха и санатории.

Кроме того, государственным и муниципальным учреждениям региона предписано перевести на дистанционную работу 30% сотрудников.

Также губернатор запретил все зрелищно-развлекательные мероприятия и концерты вне специально предназначенных для этого мест, пишет Газета.Ru.

С 27 января в регионе будет запрещена ночная работа ресторанов и кафе.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил доработать закон о QR-кодах с учетом «неукоснительного соблюдения прав граждан».