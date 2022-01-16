Путин поручил доработать закон о QR-кодах с учетом «неукоснительного соблюдения прав граждан»

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 30 января доработать закон о QR-кодах, сообщили на сайте Кремля.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова объявила, что в Госдуме во втором чтении отложили рассмотрение законопроекта о QR-кодах.

Путин поручил правительству до 30 января доработать закон — такое решение президент принял по итогам пленарного заседания съезда РСПП.

В поручении говорится, что необходимо обеспечить доступность получения QR-кодов различными категориями граждан, а также оценить, как закон повлияет на отрасли экономики.

«Обратить особое внимание на необходимость обеспечения неукоснительного соблюдения прав граждан и учета всех возможных жизненных ситуаций при реализации соответствующего федерального закона», — отметил Путин.

Напомним, 12 ноября правительство России внесло на рассмотрение Госдумы законопроекты о QR-кодах для посещения общественных мест и некоторых видов транспорта.

Накануне депутат ГД Сергей Миронов заявил, что рассмотрение законопроекта могут отложить из-за недовольства населения.