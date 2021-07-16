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Работники завода-производителя вакцины «Спутник V» медлят с прививками и предоставляют медотводы

В Уфе работники завода ОАО «Фармстандарт-Уфавита», которое производит вакцину «Спутник V», не желают прививаться, сообщает издание «Пруфы».

Вакцина от коронавируса.
Вакцина от коронавируса.
zdravalt.ru

Статистика по вакцинации работников крупнейших предприятий города была озвучена на оперативном совещании в мэрии.

Оказалось, что завод-производитель «Спутник-V» по темпам вакцинации занимает второе место среди отстающих.

Численность работников завода — 1650 человек, и почти 150 человек предъявили медотводы, а из оставшихся привились лишь 34%.

Хуже темпы вакцинации только в ОАО «Уфимский комбинат хлебопродуктов», где привились 19% от всего числа сотрудников, 7 человек получили медотвод, пишет «Росбалт».

Также низкий процент вакцинированных оказался в научно-исследовательском институте.

Вакцина.
Вакцина.
unsplash.com

Между тем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выявила нарушения на производстве вакцины «Спутник V» на заводе «Фармстандарт-УфаВИТА» в Уфе.

Инспекция в Уфе проходила с 31 мая по 4 июня.

ВОЗ выразила обеспокоенность:

  • целостностью данных и результатов тестирования в ходе микробиологического и экологического мониторинга во время производства и проверки качества;
  • внедрением программы экологического мониторинга для контроля за асептической эксплуатацией и наполнением вакцин;
  • полнотой прослеживаемости и идентификации партий вакцины и лекарственных субстанций ее компонентов;
  • внедрением мер по предотвращению перекрестного загрязнения;
  • соблюдением необходимой стерильности на линиях заполнения, а также по вопросу ношения средств индивидуальной защиты операторами;
  • проверкой стерильности фильтрации вакцины.

Замечания команды предварительной квалификации ВОЗ по поводу производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на площадке «Фармстандарт-УфаВИТА» приняты во внимание, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, нарушения уже устранены.

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