Раскрыли данные о заболеваемости гриппом и ОРВИ в российских регионах

«На территории Российской Федерации регистрируется рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (далее — ОРВИ) и гриппом среди всех возрастных групп. По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ были превышены в 71 субъекте РФ», — сообщается на сайте Роспотребнадзора.

При подготовке к эпидемии в стране от гриппа привили более 69,1 млн человек, пишет Lenta.ru. Это составляет 47,3% населения России.

Ранее о риске начала твиндемии предупредили эксперты.