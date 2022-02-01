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Здоровье

Раскрыли данные о заболеваемости гриппом и ОРВИ в российских регионах

В 71 регионе России превышены пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Медицина. Здоровье. Простуда. Грипп.
Медицина. Здоровье. Простуда. Грипп.
СС0

«На территории Российской Федерации регистрируется рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (далее — ОРВИ) и гриппом среди всех возрастных групп. По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ были превышены в 71 субъекте РФ», — сообщается на сайте Роспотребнадзора.

При подготовке к эпидемии в стране от гриппа привили более 69,1 млн человек, пишет Lenta.ru. Это составляет 47,3% населения России.

Ранее о риске начала твиндемии предупредили эксперты.

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